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YDS BAŞVURU ÜCRETİ 2022: YDS Başvuru Ücreti Ne Kadar? YDS/2 Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılır?

YDS başvuru ücreti 2022: YDS/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

YDS başvuru tarihleri ve ücretleri sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Yabancı dil yeterliliklerini belirlemek adına belli aralıklarda puan almak gerekiyor. 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2) başvuru işlemleri ise başladı. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvuru tarihleri…

06.09.2022 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖSYM tarafından 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak sınav için başvuru tarihleri ve ücretleri merak ediliyor. Başvuruyu tamamlamak için ücretin yatırılması gerekiyor. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…

  • 2022 YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2) başvuru işlemleri başladı. ÖSYM AİS üzerinden alınmaya başlayan YDS başvurusu, 06 Eylül - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    2022 yılı için YDS başvuruları 6 Eylül 2022 salı günü itibariyle başladı. 15 Eylül tarihine dek sürecek YDS başvuruları kapsamında ilk önce ücreti yatırmanız ve sizden istenen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamanız gerekiyor.

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  • YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başvurulara dair söylediği bilgilere göre 6 Eylül’de başlayan Yabancı Dil Sınavı’nın başvuruları 15 Eylül 2022 günü saat 23.59’da bitecek. YDS 2022’nin geç başvuru günü ise 23 Eylül 2022 olacak.

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    YDS/2 SINAV TARİHİ

    Yabancı Dil Sınavı kılavuzunda bulunan ifadeler kapsamında YDS sınavı 23 Ekim 2022 günü saat 10.15’te başlayacak. 3 saat sürecek olan YDS'de öğrencilere 180 dakika (3 saat) süre tanınacak.

  • 2022 YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    YDS başvuru ücreti için öğrencilerden 185 TL başvuru ücreti istenecek. Ödemeler ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalardan ve kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirilecek.

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