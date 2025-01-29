YDS başvuruları için son gün! ÖSYM 2025 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre, YDS/1 başvuruları için süreç 29 Ocak Çarşamba günü sona eriyor. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Sınav ise 9 Mart'ta uygulanacak. Peki ÖSYM kılavuzu ile YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte 2025 YDS başvuru ekranı ve ücreti…
- 1
Yılın ilk YDS sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, ‘’2025 YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart’ta düzenlenecek. Söz konusu sınava yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar katılacak. İşte 2025 YDS başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…
- 2
2025 YDS/1 BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihlerine yer vermişti.
Takvime göre 22 Ocak’ta başlayan 2025 YDS/1 başvuruları, 29 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.
- 3
2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
-
- 4
2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
- 5
YDS/1 NE ZAMAN?
YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
- 6
YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/1 sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
-