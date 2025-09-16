Yazılı Kanyon doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini konuk ediyor

Kanyondan geçen Aziz Paul Yolu ise ziyaretçilere tarihle doğayı buluşturan bir yürüyüş rotası olanağı sağlıyor. Antalya'ya kadar uzanan yaklaşık 500 kilometrelik bu rota, Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkurlarından biri olarak biliniyor.