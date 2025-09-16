Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yazılı Kanyon doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini konuk ediyor

        Yazılı Kanyon doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini konuk ediyor

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan Yazılı Kanyon, temizliği ve serinliğiyle bölgeye hayat katıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 11:10 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, Toros Dağları'nın batı uzantıları içinde yer alan Yazılı Kanyon, zengin bitki örtüsü, tarihi kalıntıları ve berrak sularıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        • 2

          1989'da tabiat parkı ilan edilen kanyon, derinliği 100 ila 400 metre arasında değişen yapısıyla dikkati çekiyor.

        • 3

          Kanyon içerisinde yer alan Yazılı Dere'nin soğuk kaynak suları, Karacaören Baraj Gölü'ne akıyor, temizliği ve serinliğiyle bölgeye hayat katıyor.

        • 4

          Tabiat parkında 12 endemik bitki türü ile 76 kuş, 10 memeli ve 6 balık türü yaşıyor.

        • 5

          Yaban keçisi, su samuru, doğan ve keklik gibi canlıların da gözlemlenebildiği bölge, doğa fotoğrafçılığı için de imkan sunuyor.

        • 6

          Kanyondan geçen Aziz Paul Yolu ise ziyaretçilere tarihle doğayı buluşturan bir yürüyüş rotası olanağı sağlıyor. Antalya'ya kadar uzanan yaklaşık 500 kilometrelik bu rota, Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkurlarından biri olarak biliniyor.

        • 7

          Ziyaretçilerin ayrıca piknik alanlarında vakit geçirebildiği kanyon, doğayla baş başa kalmak isteyenler için Akdeniz'in en özel duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Habertürk Anasayfa