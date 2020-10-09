Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Kai Havertz için Bayer Leverkusen'e 80, Timo Werner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50,2, Hakim Ziyech için Ajax'a 40, Edouard Mendy için de Rennes'e 24 milyon Euro ödedi. Chelsea, Malang Sarr ve Thiago Silva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.