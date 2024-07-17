Transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte Türkiye ve Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği tarih
Futbolda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran tarihinde başladı. Bu kapsamda futbolseverler, Türkiye ve Avrupa'da transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Türkiye ve Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği tarih...
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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon yaz transfer dönemi, ara transfer sezonu olarak bilinen ikinci transfer tescil dönemi tarihlerini açıkladı. Böylelikle 24 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer sezonunun biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte transfer tescil döneminin biteceği tarih...
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
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AVRUPA YAZ TRANSFER DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ
İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'de başta olmak üzere Avrupa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta sonlanacak.