Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatili tarihleri duyuruldu. Okulların kapanış tarihinin öne çekildiğine dair ortaya atılan iddialar sonrası ise MEB açıklamada bulundu. Yaz tatili ile birlikte karnelerin veriliş tarihi belli oldu. Peki Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaz tatili takvimini resmi olarak duyurdu. Yaz tatili erken mi başlayacak? sorusu da gelişmelerin ardından araştırılıyor. Özellikle bayramın 6 Haziran Cuma günü başlaması, okulların haziranın ilk haftasında kapanabileceği beklentisini artırdı. Peki Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
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YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
Okullar bu yıl 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
MEB’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu haberde, ‘Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor’ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış olup, eğitim süreçleri bu takvim doğrultusunda devam etmektedir.”
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