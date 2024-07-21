Yaz tatilini geçiren milyonlarca öğrenci ve aileleri, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Karnelerini aldıktan sonra tatil yörelerine giden öğrenciler ve aileler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin duyurulmasıyla okulların başlangıç tarihini sorgulamaya başladılar. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor ve okullar hangi tarihte açılıyor?