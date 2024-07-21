Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül'ün kaçında başlayacak?
Okulların ne zaman açılacağı, yaz tatilinde olan milyonlarca öğrencinin merak konusu. Karnelerini aldıktan sonra tatil beldelerine giden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte okulların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Peki, yaz tatili ne zaman sona eriyor ve okullar ne zaman açılacak?
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Yaz tatilini geçiren milyonlarca öğrenci ve aileleri, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Karnelerini aldıktan sonra tatil yörelerine giden öğrenciler ve aileler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin duyurulmasıyla okulların başlangıç tarihini sorgulamaya başladılar. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor ve okullar hangi tarihte açılıyor?
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan genelgeye göre öğretmenler 2 Eylül Pazartesi günü mesleki çalışmalarına başlayacaklar.
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Öğrenciler için eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Eylül ayında başlayan birinci dönem 17 Ocak 2025'te sonra erecek.
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ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Birinci dönemin ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. 4 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler 15 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
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Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazartesi'ye kadar devam edecek olan tatilin ardından öğrenciler ikinci döneme başlayacak.