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        Haberler Bilgi Yaşam Yaz sıcaklarında serinleten 10 farklı matcha latte tarifi

        Sıcak havalarda serinlemenizi sağlayacak birbirinden lezzetli buzlu matcha latte tarifleri

        Havaların hissedilir biçimde ısınması ve artan sıcaklıklarla beraber güne başlarken veya gün içinde ferahlamak için tüketebileceğiniz buzlu matcha latte tariflerini sizler için derledik. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:30
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        • 1

          Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 10 farklı soğuk matcha latte tarifiyle hem sağlıklı hem de serinletici içecekler yapabilirsiniz.

        • 2

          MATCHA LATTE NEDİR?

          Matcha latte, Japon kültürünün köklü çay geleneğinden ilham alan, modern bir içecek deneyimidir. Her şeyin başlangıcı olan matcha, aslında Çin kökenli olsa da 12. yüzyılda Zen Budist rahip Myoan Esai tarafından Japonya’ya getirilmiş ve burada zamanla eşsiz bir seremoninin parçası hâline gelmiştir. Bu özel çay, güneş ışığından uzak, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının elle toplanması, kurutulması, damar ve saplarından ayrılması, ardından taş değirmenlerde incecik toz hâline getirilmesiyle elde edilir. Ortaya çıkan bu canlı yeşil renkli toz, "matcha" olarak bilinir.

        • 3

          Matcha latte ise bu geleneksel tozun sıcak sütle buluşmasıyla oluşur. Klasik yeşil çayın o kendine has bitkisel, hafif çimenimsi aromasına süt eklendiğinde; daha yumuşak, kremsi ve tatlımsı bir lezzet ortaya çıkar. Hem zihni dinlendiren hem de enerji veren bu içecek, son yıllarda dünyanın dört bir yanında popülerliğini artırarak sağlıklı yaşamın sembollerinden biri hâline gelmiştir.

        • 4

          EVİNİZDE YAPABİLECEĞİNİZ SOĞUK MATCHA LATTE TARİFLERİ

          1. Klasik Soğuk Matcha Latte

          Malzemeler:

          - 1 tatlı kaşığı matcha tozu

          - 2 yemek kaşığı sıcak su

          - 1 bardak soğuk süt (isteğe bağlı olarak badem, yulaf veya inek sütü)

          - Buz küpleri

          Yapılışı:

          Matcha tozunu sıcak suyla iyice karıştırın (çırpıcı veya küçük bir çırpıcıyla). Bardağa buzları, üzerine sütü ve en son matcha karışımını ekleyin. Karıştırarak servis edin.

        • 5

          2. Vanilyalı Soğuk Matcha Latte

          Ekstra Malzeme:

          - 1/2 çay kaşığı vanilya özü

          - 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu

          Yapılışı:

          - Klasik tarifin içine vanilya özü ve tatlandırıcı olarak akçaağaç şurubu ekleyin.

        • 6

          3. Kokoslu Matcha Latte

          Ekstra Malzeme:

          - 1 bardak hindistancevizi sütü

          Yapılışı:

          - Klasik tarifte süt olarak hindistancevizi sütü kullanın. Üzerine rendelenmiş hindistancevizi serpebilirsiniz.

        • 7

          4. Bal ile Tatlandırılmış Matcha Latte

          Ekstra Malzeme:

          - 1 tatlı kaşığı bal

          Yapılışı:

          - Matcha'yı sıcak suyla çözdürdükten sonra balı ekleyip karıştırın, ardından soğuk süt ve buzla birleştirin.

        • 8

          5. Buzlu Matcha Espresso Latte (Dirty Matcha)

          Ekstra Malzeme:

          - 1 shot espresso

          Yapılışı:

          - Klasik matcha latte hazırlayın, üzerine bir shot espresso ekleyin.

        • 9

          6. Badem Aromalı Matcha Latte

          Ekstra Malzeme:

          - 1 çay kaşığı badem aroması veya badem özü

          - Badem sütü

          Yapılışı:

          - Süt olarak badem sütü kullanın, badem aromasını matcha karışımına ekleyin.

        • 10

          7. Tarçınlı Matcha Latte

          Ekstra Malzeme:

          - 1/4 çay kaşığı toz tarçın

          Yapılışı:

          - Matcha'yı suyla çözdürdükten sonra tarçın ekleyin ve iyice karıştırın. Süt ve buzla servis edin.

        • 11

          8. Matcha Protein Latte

          Ekstra Malzeme:

          - 1 ölçek vanilyalı protein tozu

          Yapılışı:

          - Protein tozunu sütle karıştırın ve ardından matcha karışımını ekleyin. Spor sonrası içecek olarak idealdir.

        • 12

          9. Yulaf Sütlü Hafif Matcha Latte

          Ekstra Malzeme:

          - Yulaf sütü

          - Hafif tatlandırmak için hurma özü veya agave şurubu

          Yapılışı:

          - Süt tercihi olarak yulaf sütü kullanın, hurma özü ile hafif tatlandırın.

        • 13

          10. Limonlu Ferah Matcha Latte

          Ekstra Malzeme:

          - Birkaç damla limon suyu

          - 1 çay kaşığı bal

          Yapılışı:

          Limon suyu ve balı matcha karışımına ekleyin, ardından buz ve sütle servis edin. Limon, matcha'nın hafif acılığını dengeler.

          Görsel Kaynak: istockphoto

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