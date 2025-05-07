MATCHA LATTE NEDİR?

Matcha latte, Japon kültürünün köklü çay geleneğinden ilham alan, modern bir içecek deneyimidir. Her şeyin başlangıcı olan matcha, aslında Çin kökenli olsa da 12. yüzyılda Zen Budist rahip Myoan Esai tarafından Japonya’ya getirilmiş ve burada zamanla eşsiz bir seremoninin parçası hâline gelmiştir. Bu özel çay, güneş ışığından uzak, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının elle toplanması, kurutulması, damar ve saplarından ayrılması, ardından taş değirmenlerde incecik toz hâline getirilmesiyle elde edilir. Ortaya çıkan bu canlı yeşil renkli toz, "matcha" olarak bilinir.