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        Haberler Gündem Güncel Yaz ortasında karla mücadele ediyorlar | Son dakika haberleri

        Yaz ortasında karla mücadele ediyorlar

        Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın yağan yoğun kar ve düşen çığ nedeniyle kapanan sulama kanalı ve yayla yolunda karla mücadele çalışması başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:13
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          Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, Van'ın yüksek rakımlı yaylalarında karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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          Çığ nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri, iş makineleriyle temizleniyor.

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          Yoğun bir kış mevsimi geçiren Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi Avağerük Yayla yolu üzerindeki kar yığınlarını temizlemek için ekipler, yoğun mesai harcıyor.

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          Ekipler, çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor.

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          Çığ kütleleri altında kalan sulama kanalları da açılarak, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin normale dönmesi sağlanıyor.

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          Kış mevsimin yoğun geçtiği Bahçesaray ilçesinde 27 Mart 2024 tarihinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 22 santimetre olarak kaydedilmişti.

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