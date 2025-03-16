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        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!

        Megakent İstanbul'da 26 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarıya akın etti. Pazar gününün de etkisiyle sahiller ve parklar doldu. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:05
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        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
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        İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı kişiler açık havada piknik yaparken, aileler çocuklarıyla eğlendi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, vatandaşları sokağa döktü.

        Pazar günü havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, sahilleri ve parkları doldurdu. Kimileri sahilde spor yaparken, kimileri ailece deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı. Aileler çocuklarıyla eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Hava sıcaklığının Kadıköy'de 26 dereceye ulaştığı görüldü.

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        "KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ"

        Sahilde spor yapan Cemal Kars, "Hava sıcaklığı inanılmaz. Küresel ısınmanın etkisi. Çocukluğumuzda ‘Mad Max’ filmlerini izlerdik, hiç güneş batmazdı, sürekli sıcaktı. Herhalde o günler yakında. Tekrar küresel iklim anlaşmasına umarım büyük devletler geri döner" ifadelerini kullandı.

        "PAZAR GÜNÜ HAVANIN SICAK OLMASI GÜZEL OLDU"

        Ailesiyle birlikte sahile gelen Hakan Mert, "Bugün hava çok sıcak. Hafta sonu olduğu için aileyi alıp dışarı çıktık. Geziyoruz, havalar da çok sıcak oldu. Mart ayında bu kadar sıcak olması normal değil ama şu an çok sıcak ve havalar da güzel. Biz de bunu fırsat bilip dışarı çıktık. Gayet güzel memnunuz havadan. Pazar günü havanın sıcak olması daha güzel oldu. Hem de izinli olduğumuz gün hava sıcak oldu" şeklinde konuştu.

        "MART AYINDA BÖYLE BİR HAVA ŞAŞIRTICIDIR ASLINDA"

        Sahilde dolaşmaya çıkan Salih Mısıroğlu, "Hava çok güzel, böyle bir hava almaya geldim. Arabamı park ettim. Hava çok güzel. Mart ayında böyle bir hava şaşırtıcıdır aslında. Çarşamba veya Perşembe 10 derece ya da 6 dereceye düşüyor. Onun için mevsimin şartlarına göre tabii ki hazırlıklı olmak lazım. Hava açar sahile gelirsin, hava açmaz evde kalırsın" dedi.

        49 İLDE 25 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti.

        Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 25 derecenin üzerine çıktı.

        Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti.

        En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

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