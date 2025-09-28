Yaz bitti, müsilaj bitmedi

Yaz başından beri konuşuyoruz müsilajı. Marmara Denizi’nde durumun ne kadar vahim olduğu aşikâr.

Müsilaj genellikle dikkatimizi yazın çekiyor fakat yaz bitmesine rağmen Marmara’da müsilaj kâbusu sürüyor.

Müsilajla mücadelede çok önemli çalışmalar yapan, bizzat dalışlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, eylülün sonuna gelirken yine müsilaja dikkat çekiyor.

"MARMARA AĞIR YARALI"

Prof. Sarı, “Eylül ayı ortasında başlayan müsilaj çok hızlı yayılıyor. Şu an itibarıyla Çanakkale Boğazı girişinden Kocaeli Gölcük'e kadar farklı derinliklerde ve farklı yoğunluklarda müsilaj var. Marmara Denizi ağır yaralı. Yerel ve merkezi yönetimin acilen harekete geçmesiyle kısır döngüyü kırıp denizimizi kurtarabiliriz. Bu denizi bu hale biz getirdik. Yine biz kurtarabiliriz. Hep birlikte denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirmek zorundayız. Denize 1 litre bile ileri biyolojik arıtmadan geçmeyen atık bırakmamalıyız” diyor.