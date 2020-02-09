Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Şampiyon, Şaşkın Bakkal, Savaşçı, Tozkoparan yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Salako

21:45 Savaş Vadisi

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Zorlu Operasyon

22:10 Beni Satan Casus

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Hep Yek

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Şampiyon