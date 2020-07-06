Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizi olarak yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah yayınlanıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 6 Temmuz Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında (yerli film)

22.45 Aile Arasında (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Şarkısı (yerli film)

22.30 Bay Yanlış (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 5 (yabancı film)

22.45 Görevimiz Tehlike 5 (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Umudumuz Şaban (yerli film)

21.45 Umudumuz Şaban (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)

00.20 Beni Satan Casus (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 7 Numara (tekrar)

21.55 Yeşil Deniz (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)