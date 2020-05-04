Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cici Babam (yerli film)

22.15 Cici Babam (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (yerli film)

23.00 Tehlikeyle Flört (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 5 (yabancı film)

23.00 Görevimiz Tehlike 5 (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Recep İvedik 3 (yerli film)

22.30 Recep İvedik 3 (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21.45 Soru Küpü

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)