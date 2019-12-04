Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman ve Kurşun final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, kanalların 4 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Gülen Gözler

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Afili Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kurşun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye