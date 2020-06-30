Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Dehşetin Dişleri 'Yabancı Film'

01.30 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Dehşetin Dişleri 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar 'Türk Filmi'

21.45 Anamız Var 2 'Türk Filmi'

00.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar 'Türk Filmi'

01.45 Anamız Var 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kanlı Nigar 'Türk Filmi'

21.45 Kanlı Nigar 'Türk Filmi' (Tekrar)

23.30 Çember: Kızımı Bulun 'Tv Sinema'

01.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek

22.30 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Dragon 'Yabancı Film'

04.40 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Gamonya 'Türk Filmi'

22.25 3'te 3 Tarih

00.30 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)