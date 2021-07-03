Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Altın Madalyon

16:15 En Büyük Şaban

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:30 İntikam (Avengement)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Recep İvedik 2

15:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:15 Aşkın Tarifi

01:45 Harry Potter ve Ateş Kadehi

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:30 Aşk Masalı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Deliha

22:30 Ada Masalı

01:20 Deliha



FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Baba Bizi Eversene

16:00 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Şef Akademi

22:00 Aşkımızın Son Tekmesi

00:30 Badem Şekeri

ATV YAYIN AKIŞI

12:00 Kalp Yarası

15:20 Baş Belası

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 King Kong

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05 Çınar Ağacı

16:45 Yıldızların Yolu

18:00 Ana Haber

18:55 Euro 2020 Çeyrek Final Çekya - Danimarka

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Euro 2020 Çeyrek Final Ukrayna - İngiltere

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

TV 8 YAYIN AKIŞI

14:30 Yerli Sinema

16:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm