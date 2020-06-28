Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Efsane

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Köşeyi Dönen Adam



FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Nereden Çıktı Bu Velet

21:45 Badem Şekeri 3

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Parker

22:15 Bir Demet Tiyatro

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hobbir 3: Beş Ordunun Savaşı

23:10 Gençliğim Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Seksenler

23:15 Zaman Matinesi