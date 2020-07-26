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Yayın akışı 26 Temmuz 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 26 Temmuz 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam kanallarda ise yerli ve yabancı filmler yer alıyor. Yarışma olarak da MasterChef Türkiye olacak. İşte 26 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

26.07.2020 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Bana Masal Anlatma
22:15 Uzak Ara Eğlence

STAR TV YAYIN AKIŞI

22:00 Bir Demet Tiyatro
23:45 Çember: Kurtar Beni

SHOW TV YAYIN AKIŞI

21:45 Banker Bilo
23:45 Gölde Dehşet

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Labirent: Son İsyan
22:40 Jumanji: Vahşi Orman

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