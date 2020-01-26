Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı, Şampiyon ve Tozkoparan yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 26 Ocak 2020 Pazar yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yabancı

22:15 Efsane Yumruk

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

00:15 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

00:15 Çocuk

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

23:15 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hercai

23.40 Kuruluş Osman

TV8 YAYIN AKIŞI

16:45 Çakallarla Dans 4

20:00 O Ses Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

00:15 Biz Bir Dolaşalım