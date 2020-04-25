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Yayın akışı 25 Nisan Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 25 Nisan 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV, TRT 1 yayın akışı

25.04.2020 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 25 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Safir Mavi (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (tekrar)
22.45 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Büyük Oyun (yabancı film)
21.45 Büyük Oyun (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Doktor Civanım (yerli film)
21.45 Merkezi İstihbarat (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22.30 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk 
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.35 Dengi Dengine

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Recep İvedik 4 (yerli film)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)

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