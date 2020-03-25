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Yayın akışı 25 Mart 2020 Çarşamba - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 25 Mart 2020 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizileri yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX 25 Mart Pazartesi yayın akışı...

25.03.2020 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı 25 Mart 2020 Çarşamba

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları 25 Mart 2020 Çarşamba yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban 'Türk Filmi'
22.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Hedef 'Yabancı Film'
02.00 Hedef 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Öğretmen 'Dizi'
23.15 Çat Kapı 'Türk Filmi'
01.15 Çat Kapı 'Türk Filmi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete 'Dizi'
23.30 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Merkezi İstihbarat ‘TV Sinema’
00.30 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (TKR)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
01.00 Esra Erol'da (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)

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