Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları 25 Mart 2020 Çarşamba yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban 'Türk Filmi'

22.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Hedef 'Yabancı Film'

02.00 Hedef 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Öğretmen 'Dizi'

23.15 Çat Kapı 'Türk Filmi'

01.15 Çat Kapı 'Türk Filmi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete 'Dizi'

23.30 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Merkezi İstihbarat ‘TV Sinema’

00.30 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (TKR)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

01.00 Esra Erol'da (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)