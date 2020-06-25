Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Fokus 'Yabancı Film'

21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Fokus 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.45 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bizim Hikaye 'Dizi'

22.30 Bir Aile Hikayesi 'Türk Filmi'

01.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ninja Kaplumbağalar 'Yabancı Film'

22.00 Ninja Kaplumbağalar 'Yabancı Film' (Tekrar)

23.45 Soğuk Savaş 'Yabancı Film'

01.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Güzel Köylü 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'

22.30 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'

22.30 Banliyo 13: Ultımatom 'Yabancı Film'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Esra Erol'da (Tekrar)

04.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Şampiyon 'Dizi'

23.30 Soru Küpü

01.00 Yerli Dizi

03.25 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)