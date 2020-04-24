Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.15 Yakut Kırmızı 'Yabancı Film'

01.45 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)

02.45 Bekir Köse İle Sahur Vakti

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)

23.30 Anamız Var 2 'Türk Filmi'

01.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

23.15 Acil Arama 'Yabancı Film'

00.45 Acil Arama 'Yabancı Film'

02.30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar 'Dizi'

23.45 Beyaz Show (Tekrar)

02.00 M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu İle İftar

22.30 Kardeş Payı 'Dizi' (7.Bölüm)

23.50 Son Durak

02.15 Nihat Hatipoğlu İle Sahur