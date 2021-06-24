Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Züğürt Ağa

22:15 Hız Tutkusu

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı: ANGEL

22:30 Karınca Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

23:30 Kazara Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kız Babası

22:15 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:35 Ekisporter

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021