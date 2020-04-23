Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bücür 'Türk Filmi'

22.15 Bücür 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.00 Yakut Kırmızı 'Yabancı Film'

02.00 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)

02.45 Bekir Köse İle Sahur Vakti (Yeni)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Mucize Doktor 'Dizi'

23.45 Ağlak Arif 'Türk Filmi'

01.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Eyvah Eyvah 3 'Türk Filmi'

23.15 Eyvah Eyvah 3 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.15 Masal Şatosu: Sihirli Davet 'Türk Filmi'

22.30 Sol Şerit 'Türk Filmi'

00.15 Sol Şerit 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.00 M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

21.00 100. Yılda Hep Birlikte

21.05 Şirinler Kayıp Köy 'Yabancı Film'

22.55 Pıxels 'Yabancı Film'

00.55 Pıxels 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.15 Nihat Hatipoğlu İle Sahur