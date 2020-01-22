Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Zemheri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 22 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Zemheri (yeni bölüm)

22.45 Zemheri (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Aykut Enişte (yerli film)

22.30 Aykut Enişte (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)

00.15 Bana Normal Aktiviteler (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Kadın (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)

00.15 Şampiyon (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

21.00 Doğduğun Ev Kaderindir (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)