Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Jet sosyete, Kuruluş Osman ve Öğretmen ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 22 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Üç Kağıtçı (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Aşkımızın Son Tekmesi (yerli film)

23.00 Sabahlar Olması (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete (tekrar)

23.30 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Deliha (yerli film)

22.30 Deliha (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize (yabancı film)

22.45. Tutunamayanlar (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (Canlı)