Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim Tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 2 Kasım Cuma yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Yok Artık

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Tatlı Yalanım

00.15 Çocuk /Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Recep İvedik 2

00:30 Afili Aşk (Özet)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Sen Anlat Karadeniz



FOX TV YAYIN AKIŞI



20:00 Her Yerde Sen

23:45 The Taste Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kalk Gidelim

01:45 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI



20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kick Boks