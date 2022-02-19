Televizyon izleyicileri tarafından her gün ilgiyle takip edilen yayın akışı listeleri belli oldu. Hafta sonunu evinden çıkmadan televizyon karşısında geçirmek isteyenler bu akşam ekrana gelecek dizileri, programları ve filmleri araştırıyor. 19 Şubat Cumartesi akşamı TV yayın akışı listelerine göre Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Mahkum, Kaderimin Oyunu, Gönül Dağı, Survivor All Star gibi pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...