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Bu akşam TV'de neler var? Yayın akışı 19 Şubat Cumartesi! - ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, TV8, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi!

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 19 Şubat Cumartesi (TRT 1, ATV, KANAL D) TV yayın akışı!

Televizyon ekranlarında bugün ve bu akşam yayınlanacak diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. 19 Şubat Cumartesi günü evinde televizyon izlemek isteyenler televizyonda bugün neler var sorusunu araştırıyor. Her akşam olduğu nu akşam da pek çok dizi, film ve program televizyon izleyicilerinin karşısına çıkacak.

19.02.2022 - 14:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon izleyicileri tarafından her gün ilgiyle takip edilen yayın akışı listeleri belli oldu. Hafta sonunu evinden çıkmadan televizyon karşısında geçirmek isteyenler bu akşam ekrana gelecek dizileri, programları ve filmleri araştırıyor. 19 Şubat Cumartesi akşamı TV yayın akışı listelerine göre Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Mahkum, Kaderimin Oyunu, Gönül Dağı, Survivor All Star gibi pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    06:30 Gülşah Küçük Anne (Yerli Sinema)

    08:25 Can Dostlar

    10:55 Tozkoparan İskender

    12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

    15:40 Hacı Bayram-ı Veli aşkın Yolculuğu

    18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Hacı Bayram-ı Veli aşkın Yolculuğu

    04:05 Can Dostlar

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

    16:00 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Oğlum

    02:00 Aziz

    04:30 Aşk Laftan Anlamaz

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Kardeşlerim

    13:00 Yalnız Kurt

    16:00 Bir Zamanlar Çukurova

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Yalnız Kurt

    03:20 Kuruluş Osman

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Memet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    16:00 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Mahkum

    23:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    02:00 Yasak Elma

    04:15 Kefaret

    06:00 Kadın

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