Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 19 Mayıs 2020 Salı yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D ANA HABER 19:00

HEKİMOĞLU 20:15

KADİR GECESİ ÖZEL 23:30

SHOW ANA HABER

SHOW ANA HABER 18:45

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 20:00

İÇERDE 23:45

STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR HABER 18:45

GARİP: 20:30

HAYAT SEVİNCE GÜZEL 22:45

FOX ANA HABER

FATİH PORTAKAL İLE ANA HABER 19:00

KAFALAR KARIŞIK 20:30

ÇILGIN KAMP 22:45

ATV ANA HABER

NİHAT HATİPOĞLU 19:55

NİHAT HATİPOĞLU İLE KADİR GECESİ 20:45

TRT 1 YAYIN AKIŞI

RAMAZAN SEVİNCİ 19:30

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA 20:30

KADİR GECESİ MEVLİDİ 22:50