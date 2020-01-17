Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht isimli diziler ve programlar İşte, kanalların 17 Ocak Cuma yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Babil

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Benimle Söyle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Payitaht Abdülhamid

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye