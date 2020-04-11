Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı, Hizmetçiler, Zümrüdüanka ve Kalk Gidelim ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Kuzey Yıldızı, Hizmetçiler ve Zümrüdüanka'nın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 11 Eylül (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.30 Mucize Doktor (tekrar)

22.45 Tolgshow

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Madagaskar Penguenleri (yabancı sinema)

21.45 Madagaskar Penguenleri (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Umudumuz Şaban (yerli film)

21.45 Son Silah (yabancı film)

23.30 Beyaz Show (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Ev Yapımı (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

17.15 Survivor Panaroma (Hafta Sonu / Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)