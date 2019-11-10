Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon, Savaşçı, O Ses Türkiye reyting sırası için yarışıyor. İşte kanalların 10 Kasım Pazar yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Aşk Ağlatır

23.45 Çukur

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kızıl Elmas

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

23.45 Babadan Oğlu

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kimse Bilmez

00:20 Sen Anlat Karadeniz

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

00:15 Kurşun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye