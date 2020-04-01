Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizilere ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir ve Öğretmen bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sakar Şakir (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Öğretmen (tekrar)

23.30 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete (TV'de ilk kez)

23.30 Güzel Köylü (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kimlik Hırsızı (yabancı film)

22.15 Kimlik Hırsızı (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)

22.15 Payitaht (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)