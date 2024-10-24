Yayaya çarpan motosikletteki kişi öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir motosiklet yayaya çarptı. Kazada motosiklette bulunan 1 kişi öldü, yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu Visam E.E.'nin kullandığı motosiklet, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Kırman'a çarptı.
Kazada Kırman ile Visam E.E. ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu Amjad Zaitoun yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amjad Zaitoun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.