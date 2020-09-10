Yaya yolunda kamyon ezmişti! Mahkeme karar verdi!

AA

İstanbul'da, 13 Mayıs 2016 tarihinde, Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması kapsamında burada bulunan ve geri manevra yapan Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonu, üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'yi ezerek ölümüne neden oldu.

GENÇ KIZIN ANNESİ DE DURUŞMAYA KATILDI

Dört yıldır devam eden, Şule İdil Dere'nin Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davasının 16. celsesinde karar çıktı. Duruşmaya 5 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ile taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVCI, ŞOFÖR İÇİN 9 YIL HAPİS İSTEDİ

AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık şoför Mümin Kılıç'ın, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada 4 sanığın ise beraati istendi.

"ADALETE GÜVENMEK İSTİYORUM"

Anne Nesrin Aslan ise "Ben inancımı korumak istiyorum, vicdanın olduğuna inanmak istiyorum, adalet duygusunun ölmediğini düşünmek istiyorum. Yüzlerce insan öldü hafriyat kamyonlarında" diye konuştu. Sanıklar ve avukatları ise beraat talebinde bulundu.

3 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Mümin Kılıç'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık İbrahim Ruhi Kelleci'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezasını 42 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, sanık Zafer Karasaçlı'ya verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasının da 26 bin 425 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

DÖRT YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın ise beraatine karar verildi. Böylece kazanın gerçekleştiği tarihten yaklaşık 4 yıl sonra davada karar çıkmış oldu.