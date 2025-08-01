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        Çevre yolunda yaya geçidi var, kaldırım yok

        Bartın'da çevre yolunda, yaya geçidinin bittiği yerde kaldırım olmaması kazalara davetiye çıkarıyor. Çöken kaldırım nedeniyle çevre yolu yayalar için tehlike oluşturması çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Mahalle sakinlerinden Muzaffer Çavuşuğlu, "Burada öğrenciler var. Karşıdan karşıya geçmek zorundalar. Fakat karşıda kaldırım yok. Yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 15:35 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:35
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        Yaya geçidi var, kaldırım yok
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        Bartın'da çevre yolunda, yaya geçidinin bittiği yerde kaldırım olmaması yayaların can güvenliğini tehdit ediyor.

        İHA'nın haberine göre, çevre yolunun Şiremirçavuş Mahallesi'nden geçen kısmında bulunan bir yaya geçidinin bittiği yerde, kaldırım ya da yol bulunmuyor.

        Yaya geçidi ile birlikte yapılan kaldırımın bir süre sonra çökmesi nedeniyle yol yayalar için tehlike oluşturuyor. Yaya geçidini kullananlar araçların geçtiği çevre yolunun kenarından yürümek zorunda kalıyor.

        Mahalle sakinlerinden Muzaffer Çavuşuğlu, yakınlarda yerleşim yerleri ve okul olduğunu belirterek, "Burada öğrenciler var. Karşıdan karşıya geçmek zorundalar. Durağa gelmek istediklerinde ya da duraktan indiklerinde yolu uzatmak zorundalar. Ya da tehlikeli bir şekilde yaya geçidini kullanabiliyorlar. Fakat karşıda kaldırım yok. Yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

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