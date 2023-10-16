Yavuz Sultan Selim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Yavuz Sultan Selim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Yavuz Sultan Selim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Yavuz Sultan Selim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

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Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu toprakların neredeyse üç kat arttığı ve yaklaşık 6.5 milyon kilometre kareye ulaştığı Yavuz Sultan Selim dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Yavuz Sultan Selim Dönemi Genel Özellikleri

Bayezid’in doğuda beliren Safevi tehdidi ve 1511 yılında Anadolu’da başlayan Şahkulu İsyanı karşısında gereken adımları atmadığını öne süren I. Selim Trabzon’dan İstanbul’a gelerek babasını tahttan indirmiş ve 1512 senesinde Osmanlı Devleti’nin dokuzuncu padişahı olarak tahta geçmiştir.

Batı’dan ziyade daha çok Doğu politikasına önem veren Yavuz Sultan Selim gerek Anadolu’daki gerekse de İslam dünyası üzerindeki siyasi birliği sağlamak adına bir dizi sefer düzenlemiştir. 1515 yılında gerçekleşen Turnadağ Savaşı ile Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlayan Yavuz Sultan Selim, hemen ardından gelen Mısır Seferi ile de Memluk Devleti’ne son vererek İslam dünyasındaki siyasi birliği de büyük ölçüde sağlamıştır.

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Yavuz Sultan Selim Dönemi Önemli Olayları

1512 ile 1520 yılları arasında 8 yıl süren Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

Doğu politikasına önem veren Yavuz Sultan Selim devlet teşkilatı ve ordu üzerinde yaptığı düzenlemeler neticesinde ilk olarak 1514 senesinde Safeviler üzerine harekete geçmiştir.

1515 yılında gerçekleşen Turnadağ Savaşı neticesinde, Anadolu’daki siyasi birlik sağlanmıştır.

1516 senesinde başlayan Mısır Seferi esnasında gerçekleşen Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşları sonucunda Memluk Devleti’ne son verilmiştir.

İpek yolu ve Baharat Yolu ele geçirilmiş ve Doğu ticareti Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına girmiştir.

Suriye, Filistin, Mısır, Lübnan ve Hicaz Osmanlı Devleti’ne katılmıştır.

Mısır Seferi sonucunda Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

Doğu Akdeniz’de Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir.

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Yavuz Sultan Selim Dönemi Savaşları

Çaldıran Savaşı (1514): Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı, Safevi Devleti’nin Anadolu üzerinde karışıklık çıkartmak istemesi sebebiyle gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Çaldıran Savaşı sonunda Musul, Kerkük ve Erbil Osmanlı egemenliği altına girmiştir.

Turnadağ Savaşı (1515): Anadolu’daki Türki siyasi birliğini sağlamak isteyen Yavuz Sultan Selim, Safevi üzerine gerçekleien İran seferi dönüşü Dulkadiroğulları üzerine yürümüş ve iki devlet arasında gerçekleşen bu savaşın neticesinde bu topraklar ele geçirilmiştir.

Mercidabık Savaşı (1516): Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti’ni karşı karşıya getiren bu savaş neticesinde Filistin, Lübnan ve Suriye toprakları Osmanlı idaresi altına girmiştir.

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Ridaniye Savaşı (1517): Mısır seferinin son savaşı olan Ridaniye Savaşı neticesinde Memluk Devleti yıkılmış ve Hicaz bölgesi ile Mısır Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Yenilikleri

Anadolu’daki Türk siyasi birliği kesin olan sağlanmıştır.

Memluk Devleti’ne son verilmesiyle Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiş ve Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.

Osmanlı devlet hazinesi en zengin dönemini yaşamıştır.

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