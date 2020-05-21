Yavuz Özkansız bir yıl

Türk sinemasının bol ödüllü usta ismi Yavuz Özkan'ın vefatının birinci yıl dönümü. Özkan, Türk sinemasına yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak hizmette bulundu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Hani herkes tarafından sevilen, ömrü hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmemiş insanlar vardır ya...

Yavuz Özkan o ender insanlardan biriydi.

Ürettiği filmlerle birçok ödül kazanmasına rağmen bir kez bile kibre bürünmemesini 'Aman ağabey. Bu kadar da tevazu fazla' dediğim Yavuz Özkan ile henüz öğrenciyken yarı zamanlı çalıştığım dergi için 'Yengeç Sepeti' filminin set izlenimini yazmak için aradığımda tanıştım.

'Vay, sete gelip izlenim yazmak istiyorsun... Şeref duyarız' demesiyle şoke oldum.

Oysa ki izin vereceğine hiç ihtimal vermiyordum. Henüz öğrenciydim ve set izlenimini abone usulü satılan, sadece 2 bin tirajlı bir dergiye yazacaktım.

İşte böylesine tevazu sahibi biriydi.

Yolum ne zaman Cihangir'e düşse ofisine uğrar sohbet ederdik.

Kendisine yönelik övgü dolu sözlerime kızar 'Genç Mehmet, ne olur beni üzme' derdi.

Bu konuda 'Bu kadar tevazu fazla değil mi ağabey?' dediğimde 'Niye, ne yapmışım ben? Ölümcül bir hastalığa aşı mı bulmuşum, açlığa çare mi üretmişim?' cevabını vermişti.

Emin olun ölümcül bir hastalığa aşı bulsaydı veya açlığa çare mi üretseydi bile yine bildiğimiz Yavuz Özkan olurdu.

İşte öyle biriydi.

Yavuz Özkan, aramızdan bir yıl önce ayrıldı.

Organ yetmezliği nedeniyle 22 Mayıs 2019'da hayatını kaybeden Yavuz Özkan, Türk sinemasına yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak hizmette bulundu.

Yavuz Özkan,Türk sinemasına ürettiği filmlerin yanı sıra iki önemli hizmette daha bulundu.

Birincisi; 1995'te kurduğu Z - 1 Film Atölyesi...

Sinemanın ustaları, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan 33 kişilik öğretim kadrosu atölyede parasız sinema eğitimi verdi. Yavuz Özkan, ayrıca atölye öğrencilerine filmlerinde çalışma ve pratik deneyim edinme şansı verdi.

İkincisi; iki arkadaşıyla birlikte TÜRSAK'ı (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı) kurması.

Yavuz Özkan, 1962 - 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştıktan sonra 1966'da dergi yayıncılığına başladı.

Aynı dönemde hikâyeler yazmaya başlayan Yavuz Özkan, Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başlayan Özkan, 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransız Televizyonu için 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerinin senaryosunu yazıp ve yönetmenliğini yaptı.

YAVUZ ÖZKAN'IN KARİYERİ

* Yönetmen: 19

* Senarist: 19

* Yapımcı: 9

* Oyuncu: 8

* Ödül: 27