Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
Antalya'da, kan donduran bir kaza meydana geldi. Ehliyetsiz, 15 yaşındaki Kaan Ü.'nün kamyonla çarptığı motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor
Antalya'da feci kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’nda meydana geldi.
KAMYONLA MOTOSİKLETE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Kaan Ü. (15) yönetimindeki kamyon, ara sokaktan caddeye hızla çıkarak, Tolunay Tatar'ın (30) kullandığı motosiklete çarptı.
KAMYONU BIRAKIP KAÇTIHayatını kaybeden Tolunay Tatar, 30 yaşındaydı.
Kazanın ardından Kaan Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tolunay Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İŞİNDEN EVİNE DÖNÜYORDU
Belek'te bir otelde başladığı işinden eve dönerken hayatını kaybeden Tatar'ın yakınları, gözyaşı döktü. Tatar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ZANLI POLİSE TESLİM OLDU
Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.