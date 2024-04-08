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        Haberler Dünya Feribot faciası! Mozambik'te feribotun batması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Mozambik'te feribotun batması sonucu 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti

        Mozambik'te yaklaşık 130 kişinin içinde bulunduğu feribotun batması sonucu en az 90 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:14
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        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
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        Mozambik'in kuzey kıyısı açıklarında feribotun batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 90'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

        Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik'in kuzeyinde yer alan Nampula eyaletindeki Lunga'dan Mozambik Adası'na sefer yapan ve yaklaşık 130 kişiyi taşıdığı tahmin edilen feribot battı. Olayda çoğu çocuk 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

        BBC'nin haberine göre, Nampula eyalet yetkilileri 5 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

        Nampula Eyaleti Bakanı Jaime Neto, eyalette kolera salgınına ilişkin dezenformasyon nedeniyle paniğe kapılan insanların feribotla bölgeden kaçmaya çalıştığını belirtti.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Ülkede salgının başlangıcından Şubat 2023'e kadar toplam 37 kişi hayatını kaybederken 5 bin 237 şüpheli vaka tespit edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Mozambik
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