Kocaeli'nin İzmit ilçesi D130 Karayolu'na çıkan yavru ördekler trafiği birbirine kattı.

REKLAM advertisement1

Yolda yavru ördekleri gören sürücüler, onları ezilmekten kurtarmak için seferber oldu.

Trafiği kısmen durduran bazı sürücüler, yavru ördekleri tek tek toplayarak poşete koydu.

Arabaların altına saklanan yavru ördekler, zorla da olsa sürücüler tarafından toplanarak annelerinin uçtuğu yöne doğru götürüldü.

O anlar okula giden motorcu sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

"ÖRDEKLERİ EZİLMEKTEN KURTARDIK"

Yavruları kask kamerası ile kaydeden ve onları toplayan 18 yaşındaki Meriç Tuğrul Özdemir, "Sabah 09.00 saatlerinde okula doğru seyir halindeydim. D130 Karayolu’nda trafik olduğunu fark ettim. Bu sırada yoldaki ördekleri gördüm ve tanımadığım kişilerle beraber yolu durdurduk. TIR sürücüsü, ördekler için bize poşet verdi. Ördekleri toplayarak poşete koyduk. 5-10 dakika oyunca ördekleri topladık.

Diğer motorcu abimiz yavru ördekleri alarak annelerinin gittiği tarafa götürdü. Umarım ördekler annelerine kavuşmuştur. Yaklaşık 10-12 ördek vardı. Videonun ilk başında annelerinin uçup gittiğini fark ettim. Arkadaşlarımın isteği üzerine videoyu sosyal medyada paylaştım, güzel izlenme ve beğeni aldı. Ördekleri ezilmekten kurtardık. Trafik durdu, tanımadığımız kişilerle yardımlaşarak seferber olduk. Annelerine ulaştırdığımızı düşünüyorum" dedi.