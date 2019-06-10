10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği işkence yaparak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan Süleyman Ç., önceki gece iddiaya göre, alkol aldıktan sonra yan komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği dövmeye başladı. Süleyman Ç., işkence yaptığı köpeğin boğazını da bıçakla kesti. Köpeği bir tarlada bulanlar Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek ve köpeğin sahiplerine haber verdi. Köpeğin öldüğü belirlendi.
Köylüler, Süleyman Ç.'nin yaşadığı eve gidip tepki gösterdi. Köylülerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde alkollü olduğu görülen Süleyman Ç., köpeği öldürdüğünü itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde köylüler, 'Yaptığında şu kadar bir şey var mı? Sana sadece o kadar soruyorum, pişmanlık var mı? O köpeğe nasıl kıydın? Ayıp değil mi ya?' diye sorarken, Süleyman Ç. ise sadece 'var' demekle yetiniyor.
İFADESİNDEN SONRA SERBEST
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren Süleyman Ç. alkollü ve canının sıkkın olduğunu söyleyerek, köpeği öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Süleyman Ç. hakkında, sahipli köpeği öldürdüğü için 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, şüphelinin köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Köylüler bize köpeğin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Sahiplerine ve jandarma ekiplerine bildirerek şikayette bulunduk. Şüpheli ifadesinde köpeği öldürdüğünü de itiraf etti ancak tuhaf olan, köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Yasalarımızın bu anlamda hemen değiştirilmesi gerekiyor. Bana kalırsa bu bir cinayettir. Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği için hayvanlarla ilgili resmi kurumlarda bu gibi olaylar için nöbetçi bırakılması gerekiyor" dedi.
Köpeğin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Sazak köyünde oturan Süleyman Ç. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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