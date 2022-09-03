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Kulakları 64 cm’ye ulaştı, fenomen oldu! Simba Guinness'i bekliyor

Yavru keçi Simba, 64 santimetrelik kulaklarıyla Guinness'i bekliyor

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğan Simba isimli yavru keçinin kulak uzunluğu 64 santimetreye ulaştı. Yavru keçi Simba, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor

03.09.2022 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünyaya gelen Simba isimli keçi, sosyal medyada fenomen oldu. Simba'nın popüler olmasının sebebi ise uzun kulakları!

     

  • Haziran ayında 48 santimetrelik kulak uzunluğuyla dünyaya gelen Simba'nın kulakları şimdiden 64 santimetreye ulaştı.

  • Ancak Simba'nın kulakları dışarıdan sevimli gibi görünse de pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Örneğin, kulakları yavru keçinin yürümesini bir hayli zorlaştırıyor.

  • Simba'nın sahibi Mohammad Hasan Narejo, kazaları önlemek için keçinin kulaklarını başının arkasında topluyor. 

  • Narejo ayrıca sevimli keçinin kulaklarını tarakla tarıyor. 

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