Kanal D'nin sevilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var'da geçtiğimiz cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Programda bu haftanın beşinci yarışmacısı Kayseri'den Berat Erdem oldu. Peki Yatıya Misafirim Var kim kazandı? İşte Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi

YATIYA MİSAFİRİM VAR KAZANANI KİM?

Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi açıklandı. Afyonkarahisar’dan Gülay Kasal, Konya’dan Meltem Kol, Adana’dan Gülşirin Şimşek, Kahramanmaraş’tan Onur Güzel ve Kayseri’den Berat Erdem arasında hangi yarışmacı haftanın birincisi yapılan oylama sonucu belli oldu.

18 Aralık Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi Berat Erdem oldu..