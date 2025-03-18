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        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! Altında yeni rekor: İşte 18 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları... - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Altın, ABD'den gelen ve ekonomik yavaşlama endişelerini artıran verilerin ardından 3 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. UBS, ticaret tarafındaki risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğine vurgu yaparak yıllıklandırılmış altın hedefini 3 bin 200 dolara yükseltmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 08:03 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:03
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        Altın fiyatlarında yeni rekor
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        Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerini artıran veriler ve Orta Doğu'da artan gerilim ile rekor kırmaya devam ediyor.

        Altın Cuma günü ilk kez 3 bin dolarlık önemli psikolojik eşiği aşmıştı. Pazartesi günü yüzde 0,6 yükselen altın, salı günü İsrail’in Gazze’deki Hamas hedeflerine yönelik askeri saldırılar düzenlediğini açıklamasının ardından hafifçe yükseldi. Bu hamle, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, Filistinli kaynaklar Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Bu olaylar ışığında spot altın, 3.005 dolar seviyesini aşarak 3.010,01 dolara yükseldi. Gram altın 3 bin 549 TL'den çeyrek altın 5 bin 803 TL'den Cumhuriyet altını ise 23 bin 146 TL'den işlem görüyor.

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        UBS ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

        Bankalar uzun süreli küresel ticaret savaşı olasılığının artması üzerine altın için fiyat görünümünü yükseltmeyi sürdürüyor.

        UBS'ten önce Macquarie Group altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara çıkacağını tahmin ederken, BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların çok üzerinde gösterecek şekilde görünümünü yükseltti.

        ALTIN İŞLEMLERİNE YENİ VERGİ

        Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; bankadan yapılan altın alım satım işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak.

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