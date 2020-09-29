Yataş Grup, pandemi sürecinde yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini ve yurtdışında yeni yatırımlarda bulunacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Yataş Grup, yurtdışındaki mevcut 91 satış noktasına yılsonuna kadar 13 yeni nokta daha eklemeyi planlıyor. Yılın başından itibaren Macaristan’da 4, İran, Avusturya, Kırgızistan, Bulgaristan ve Rusya’da ise 1’er yeni satış noktası açan Yataş Grup'un, ana hedef pazarlarının başında gelen Almanya’da ise 6 satış noktası açtığı belirtilirken, şirketin Ağustos ayında ise Toronto’daki ilk mağazasını açtığı kaydedildi.
Verilen bilgiye göre, Eylül’de Rusya Perm’de, Ekim’de ise Almanya'nın Nürnberg şehrinde de Enza Home mağazaları açılacak. Eylül'de Azerbaycan Bakü, Kosova Ferizaj’da, Ekim'de ise Romanya'nın Braşov şehrinde Yataş Bedding mağazaları açılacak.
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, "Pandemi süreciyle birlikte birçok sektör gibi mobilya sektörü de zorlu bir döneme girdi.Yılın başından itibaren 17 yeni satış noktasıyla tüketicilerle buluştuk. Almanya’da 6 satış noktası açtık. Hedefimizde Almanya pazarından daha büyük bir pay alarak sektörün en çok bilinen markaları arasına girmek var. Ağustos ayında Kanada pazarına girdik, Güney Afrika dışında Sahra altı ülkelerdeki ikinci mağazamızı da açtık" dedi.
Almanya’nın yanı sıra Yataş Grup’un Rusya ve ABD’deki iştiraklerine de değinen Öztaşkın, "Geçen yıl Ekim ayında kurduğumuz "Yataş Rus Limited Şirketi" ile adımlar atıyoruz. Rusya pazarına Moskova’da bulunan kendi depomuzla hizmet veriyoruz. Temmuz ayında da Moskova’da 1.200 metrekarelik ilk mağazamızı açtık. Rusya pazarındaki gücümüzü sürekli artırırken, bu pazardan çevre ülkelere açılmayı öngörüyoruz. Bu yılın Mart ayında kurduğumuz Kuzey Karolina merkezli “Enza Home International” ile ABD pazarına önce tedarikçi olarak girmeyi, ardından mağaza ağımızı kurarak pazardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürünlerimizi Amazon ve Wayfair’de online satışa sunmak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
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