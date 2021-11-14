Üzerinde zamanla toz, ter biriken yastıkların düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Yastık temizliği yapılmadığı takdirde yastıklar sararır ve konforsuz bir hale gelir. İşte yastık yıkamak hakkında bilinmesi gerekenler...
YASTIK NASIL YIKANIR?
Öncelikle yastığına yastık kılıfı geçirdiysen onu çıkar. Bazı yastıklar ek bir fermuarlı kılıfın içinde gelir ki bu da çıkarılmalı ve yastığın kendisinden ayrı olarak yıkanmalıdır.
Yastıklarını çamaşır makinesine koy. Yastıkları (hatta kuş tüyü olanları bile) çamaşır makinesinde yıkamanın hiçbir sakıncası yoktur. Tek seferde en az iki yastık yıkamaya çalışılmalı ki makine dengeli çalışsın ve yastıklar da makinenin içinde çok fazla savrulmasın.
Sıradan bir yıkama işlemi için her zaman kullandığın çamaşır deterjanından bir su bardağı kadar ekle. Yastıklarının aşırı derecede beyaz olmasını istiyorsan deterjana ek olarak 1 su bardağı toz bulaşık makinesi deterjanı, önerilen miktar kadar çamaşır suyu ve yarım su bardağı boraks ekleyebilirsin.
Yıkama programını başlat. Sıcak suyla çalışması ve ikinci bir durulama programını uygulaması için makinede gerekli ayarları yap. Makinende varsa "yorgan yıkama" programını kullanmalısın
Yastıklarını kurutucuya koy. Yastıklarını kurutucunun içine yerleştir ve gerekli ayarları yap. Yastıkların kuş tüyü dolguluysa kurutucunu "yastık", "kuş tüyü" veya "hassas" ayarına getir. Sentetik yastıklar için kurutucunu düşük ısıya ayarla.
Yastıklarını kurut. İki tenis topunu alıp her birini iki ayrı temiz beyaz çorabın içine koy. Yastıklarının kabarmasına ve kuruma süresini azaltmaya yardımcı olması için bunları yastıklarla birlikte kurutucuya at. Sonra da kurutucunu çalıştır
Kurutucun programını bitirdiği zaman yastıkları çıkar ve ıslaklık var mı diye kontrol etmek için onlara dokun. İçinde nem olup olmadığını kontrol etmek için de yastıkları kokla. Yastıkların yeterince kuru gibi görünmüyorsa kurutma işlemini tekrar et ve onları ikinci kez tekrar kontrol et. Sorun yoksa da yastıkların temiz bir şekilde hazır demektir.
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