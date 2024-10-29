Yassıtepe'de 5 bin yıl önce metalin döküldüğü atölyeler varmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Yassıtepe'de süren kazılarda bu yıl bronz iğneler ile pişmiş toprak malzemeden ağırşaklar bulundu.

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Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova kazıları çalışmalarının bir bölümü de Yassıtepe olarak adlandırılan alanda gerçekleşiyor. Burası, 5 bin yıl önceden itibaren özellikle de kentin ilk kentsel yerleşim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarda çok orijinal ve metale ilişkin bulgularla karşılaşıyoruz. Bu yıl çok miktarda saç iğnesi bulduk. Başlardaki topuzda kullanılıyor. Aynı zamanda elbiseleri iğneleyerek ilikleme için kullanıyorlar. Daha çok kadınlar takı gibi kullanıyorlar" dedi.

"İĞNELERİN BİR KISMI 5 BİN YILLIK" Yeşilova kazılarında bulunan sürme kalemleri gibi bulgulardan kadınların güzelliklerine önem verdiklerini bildiklerini belirten Derin, "Aksesuar olarak bu tunçtan yapılmış saç iğneleriyle bu geleneği devam ettirdiğini görüyoruz. Tuncun, bakırın içine arsenik malzemeyi katarak sert bir malzeme üretiyorlar. Bu da metal işçiliğini, dökümünü bildiklerini gösteriyor. Bu Yassıtepe'nin, 5 bin yıl önceden itibaren metalin döküldüğü atölyelerin de olduğu bir yer olduğunu ortaya koyuyor. Bulunan iğnelerin bir kısmı 5 bin, bir kısmı 4 bin yıllık. Aynı zamanda ağırşak dediğimiz küçük nesneler de bulduk. Bunlar da kadının, günlük yaşam içinde kullanacağı iplerin yapımında kullanıyorlar. Üzerlerindeki desenlerden anlaşıldığı üzere bunları da takı gibi yapmışlar. Pişmiş topraktan yapmışlar. Bunlar da 5 bin yıllık" diye konuştu.

Yeşilova ve Yassıtepe'te yapılan geçmiş kazılarda, üst üstüne 9 köy gün yüzüne çıkarılmıştı. Yine geçmiş kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulunmuştu.